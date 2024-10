Volley, i nastri di partenza. Bisonte contro Vallefoglia: "Voglio subito una gioia»

Per la partita di esordio del campionato di A1 2024-25 in programma oggi a Palazzo Wanny con inizio alle 17 Il Bisonte Firenze ritrova la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con la quale due settimane fa si era già incontrata in allenamento. Questa volta, ovviamente, sarà un’altra cosa: in palio c’è il primo risultato ufficiale della stagione dopo la vittoria delle fiorentine contro la Roma nel Trofeo McDonald’s. Simone Bendandi, il coach che ha sostituito in panchina Parisi, potrà disporre della rosa quasi al completo: all’appello mancheranno solo Bianca Lapini che si è sottoposta nei giorni scorsi a un piccolo intervento, e Ilaria Battistoni, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio. Due le ex in campo: nelle fila del Vallefoglia ancora allenato da Andrea Pistola, Sonia Candi che giocò a Firenze nella stagione 2018-19; con la maglia biancoleste, invece, Giulia Mancini, che ha militato nella squadra pesarese nelle ultime tre stagioni. Fra le avversarie mancherà l’infortunata Alice Degradi, che fu anche lei bisontina tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020.

"Non vediamo l’ora di entrare in campo – le parole di Bendandi -; durante la preparazione abbiamo lavorato tanto e da ora in avanti dovremo mettere in pratica quello che abbiamo costruito. Affrontiamo una squadra molto buona ma dovremo essere concentrati su noi stessi. Mi auguro che le ragazze si godano tutto, vedo che trovano piacere in quello che stanno costruendo: l’inizio è un po’ un’incognita ma noi siamo pronti con la speranza di poter dare già una gioia ai nostri tifosi". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World Tv; inserendo il codice "10" ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

Franco Morabito