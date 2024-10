L’Emma Villas sfida Aversa per il primo acuto. Nelli: "Dobbiamo essere bravi nelle difficoltà"

Esordio in campionato per Emma Villas. Alle 19, al Palaestra, i "bianconeri" affrontano Aversa per il debutto in un torneo che li vede ai nastri di partenza fra le compagini favorite. Coach Graziosi sta ritrovando tutti i pezzi del puzzle, dal brasiliano Patrick all’ex Catania Randazzo, contro un avversario non privo di insidie. La qualità di Garnica al palleggio per supportare Motzo e Canuto, due tra gli elementi più pericolosi. Ma la carica in casa Emma Villas è grande: "Siamo contenti di essere arrivati all’inizio di questo campionato – ha detto l’opposto Gabriele Nelli (nella foto)–. Abbiamo lavorato durante la preparazione con un po’ di difficoltà, ma il gruppo c’è, è pronto, è carico, stiamo spingendo. Abbiamo un inizio molto tosto contro una squadra di livello, noi dobbiamo esprimere la nostra miglior pallavolo, quella che abbiamo preparato durante questo mese. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ma sicuramente è così per tutti".

Aversa è un avversario pericoloso: "Abbiamo iniziato a studiarla, stiamo lavorando sulle loro caratteristiche – ha spiegato l’ex Trento –. Tanti di loro li ho incontrati anche in Superlega, sono giocatori di esperienza. Dobbiamo essere più bravi noi a restare uniti, il gruppo può fare la differenza, cercheremo di lottare su ogni pallone. Dobbiamo essere bravi a riconoscere le difficoltà che ci saranno per superarle". Il recap dei tanti test match giocati: "Le amichevoli ci sono servite – ha assicurato il martello –, abbiamo avuto un po’ di sfortuna all’inizio, qualche problema fisico, non abbiamo quasi mai potuto giocare con la squadra titolare. Siamo un po’ dispiaciuti per questo, ma ci sono delle buone prospettive". Il messaggio di invito al pubblico da parte di uno degli elementi più attesi: "Vi aspettiamo al palazzo. Il tifo fa la loro parte, speriamo di essere seguiti tantissimo".

Fischio di inizio alle 19, arbitrano Merli e Grossi. Tagliandi per il match in vendita sul circuito Ciaotickets. Il biglietto intero ha il costo di 15 euro, il ridotto 9. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Chi ha meno di 10 anni potrà entrare gratuitamente al PalaEstra. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta a partire dalle ore 16,30. Le altre sfide di giornata. Big match fra Brescia e Cuneo, Catania viaggia alla volta di Palmi, la neopromossa Macerata affronta Pineto, Cantù ospita Porto Viro, Prata di Pordenone riceve la visita di Reggio Emilia, Ravenna attende l’arrivo di Fano.