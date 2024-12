4 Torri, chiusura col botto. Dopo la cena arriva Bassano

La 4 Torri, insieme ad Acli San Luca San Giorgio e con le insegne comuni di Pallavolo Ferrara, ha augurato buon Natale a tutti i suoi atleti.

L’augurio è stato formulato in occasione della cena che si è tenuta lunedì al palasport. E’ stato il direttore operativo Giorgio Ferroni a fare gli onori di casa e a dare spazio ai discorsi delle autorità presenti. Accanto al presidente 4 Torri Alberto Bova si sono seduti il presidente della provincia Daniele Garuti, il vicesindaco del comune di Ferrara Alessandro Balboni, il presidente provinciale Fipav Alessandro Fortini, il presidente Fipav Romagna Uno e candidato alla presidenza Fipav regionale Franco Manuzzi e il direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara Davide Urban.

La serata da cena e scambio di auguri per oltre 300 persone tra atleti, dirigenti e tecnici, si è trasformata poi in spettacolo quando è entrata in scena AfroGoldie, artista e cantautrice internazionale, che ha cantato le sue canzoni e interpretato alcuni successi recenti e natalizi, con i quali ha trascinato ragazze e ragazzi a ballare e cantare tutti insieme.

Alla fine è stato dato l’appuntamento per tutti a sabato 21, quando sempre al palasport scenderà in campo la 4 Torri contro il Bassano per il campionato di serie B.