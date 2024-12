Ama San Martino supera Inzani Parma 3-1 nella 12ª giornata di Serie B

AMA SAN MARTINO 3INZANI PARMA 1

AMA SAN MARTINO: Quartarone 3, Cassandra 14, Santini 2, Ghelfi 17, Cordani 15, Righi 9, Bonfiglioli (L), Bucciarelli 4, Gozzi 1, Barbieri 1, Folloni, Fregni (2L), Ghilotti, Petratti. All. Levoni, vice Bassoli

ISOMEC INZANI PARMA: Poltronieri 8, Montali 6, Serafini 18, Ricco 16, Bussolari 13, Lottero 6, Arena (L), Monica (L), Belli, Laudieri 2, Muroni, Cavalli, Sarubbi. All. Malagoli.

Parziali: 25-20, 25-27, 25-19, 26-24

La 12ª giornata del campionato di Serie B giocata infrasettimanalmente ha visto il successo interno dell’Ama San Martino sul Circolo Inzani Isomec Parma per 3 a 1.

Ora il bottino dei sammartinesi è di 25 punti che valgono il secondo posto, a -3 dalla vetta occupata dalla Jumboffice Firenze. Contro Parma ha esordito Nicholas Bucciarelli, centrale reggiano classe 2001, già tesserato Conad, ma proveniente in settimana proprio dal Circolo Inzani. In campo nel terzo set, si è reso autore di una prestazione, in particolare a muro.

Stasera, intanto, si gioca un anticipo in Serie D femminile a Castelnuovo Rangone alle 21,30 tra le locali (14) e la Renusi Moglia Campagnola, seconda a 19. Diversi sono invece gli anticipi di domani e iniziamo proprio dallo stesso girone B con la gara Vaneton Fortlan Dibi – Virtus Casalgrande, in programma alle 21 alla Pertini.

"Sono davvero felice di incontrare il prof. Gian Paolo Guidetti, coach di Casalgrande – dice Christian Pizzarelli, allenatore della Vaneton – ci conosciamo da tanti anni e lui ha sempre cercato di darmi dei consigli, forte della sua grandissima esperienza. Posso dire di far parte della sua scuola, in particolare di quando lavorammo a Cadelbosco. Spesso lui seguiva i miei allenamenti e ci confrontavamo spesso. Adesso, però - conclude Pizzarelli - è un avversario e ce la giocheremo fino alla fine, anche perché noi siamo terzultimi a 7 punti e loro penultimi a 6".

Sempre in Serie D, nel girone A femminile si giocano domani: RM Piacenza (20)-L’Arena (20) alle 20,30 tra le due squadre in testa alla classifica.

Poi sono in programma Jovi Taneto (14)-Pol. Inzani (19) alle 21 e Fiorenzuola (0)-Veneton Limpia (3) alle 21,15.

Tra i maschi, girone A, Baganzola (8)-Naytes Vaneton Interclays (19) alle 21 e il derby d’alta classifica tra Pieve (18) e Volley Scandiano (239 alle 21,15 alla Rinaldini.

Nel girone B la Bassa Reggiana Volley (20) ospita Cavezzo (17) a Luzzara dalle 21,15.

Claudio Lavaggi