Hokkaido Bologna sfida Villadoro Modena: esame di maturità al PalaSavena

Arriva Villadoro al PalaSavena: per la Hokkaido è tempo di esami di maturità. Di che pasta sia fatta, la squadra di coach Francesco Guarneri, lo ha già dimostrato: partiva per salvarsi e alla vigilia della dodicesima giornata si ritrova solitaria in vetta alla classifica del campionato di serie B maschile di pallavolo, con la seconda squadra più giovane del torneo: giù il cappello. Il cammino fin qui è stato al limite della perfezione, a raccontarlo un bilancio fatto da nove vittorie e una sola sconfitta in 10 partite giocate.

Ma ancora non basta: "A partire da oggi capiremo se siamo in grado di alzare ulteriormente l’asticella per provare a correre per un traguardo non preventivato".

A parlare è Francesco Guarnieri, che presenta così l’appuntamento serale e quelli prossimi della sua Hokkaido. Questa sera alle 21 al PalaSavena di San Lazzaro, arriva l’ambiziosa Transports Villadoro di Modena, quarta, ma a sole tre lunghezze dai rossoblù e con possibilità di agganci alla vetta. Ma la sfida serale sarà solo l’inizio. Seguiranno poi i confronti con Scanzorosciate, terza forza del campionato, sabato sera, e Mirandola, attualmente seconda, l’11 gennaio, alla ripresa dopo la sosta natalizia.

Ai playoff promozione, a fine stagione, andranno le prime due: le prossime tre sfide diranno se Bologna possa essere da corsa in chiave altissima classifica, confermandosi negli scontri diretti. Vincere con Villadoro significherebbe mettere sei punti tra sè e i modenesi, mettendo un margine importante tra sè e una candidata. Bologna sarà al completo. E sarà pure al secondo turno infrasettimanale della stagione: il primo capitò con Modena al PalaSavena, che passò in tre set: altro giro e altra modenese, per il primo esame di maturità per la Hokkaido, che prova a cambiare status e a diventare definitivamente una big.

Le altre gare: Cremonese-Kema Asola Remedello, Mgr Grassobbio-Zotup Scanzorosciate, Modena-Stadium Mirandola, Univolley Carpi-Arredopark Dual Caselle, Radici Products Cazzago-Imecon Crema, Ferramenta Astori Montichiari-Volley Veneto Benacus. Riposa: Canottieri Ongina.

La classifica: Hokkaido Bologna 26; Stadium Mirandola 25; Zotup Scanzorosciate 24; Transports Villadoro 23; Volley Veneto Benacus 22; Ferramenta Astori Montichiari 20; Cremonese 16; Modena Volley 14; Canottieri Ongina 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio, Arredopark Dual Caselle 10; Kema Asola Remedello 9; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 4.