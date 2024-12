Hokkaido Bologna supera Villadoro e consolida il primato in serie B maschile

Hokkaido Bologna

3

Villadoro

1

(26-28, 25-17, 25-21, 25-22)

HOKKAIDO : Tassoni 3 , Ronchi 9, Ricci Maccarini 18, Bernardis 22, Reccavallo 3, Bigozzi 1, Chiella (L1); Serenari 3, Beneventi, Tito 3. Non entrati: Bandieri , Dalfiume, Imperato (L2), Popov. All. Guarnieri.

TRANSPORTS VILLADORO: Andreoli 8, Martinelli 2, Mocelli 10, Dombrovski 5, Maggi 12, Canossa 8, Plessi (L1), Bellei 7, Rossi, Benincasa 8, Ghelfi. non entrati: Akrabia , Ferrari, Leonelli (L2). All. Mescoli.

Arbitri: Nassiz e Aleo.

Hokkaido promossa al promossa al primo esame da big. Bologna batte Villadoro in 4 set, in rimonta, e raccoglie la decima vittoria stagionale in 11 gare giocate e la quinta consecutiva. Di più: difende il primato e stacca un’avversaria che si era presentata al PalaSavena da quarta, a -3, con possibilità di aggancio. Invece, Bologna scappa.

"Le prossime sfide ci diranno se sapremo alzare il livello", aveva detto coach Guarnieri alla vigilia dell’appuntamento. La risposta è sì: la Hokkaido alza il livello e si iscrive di diritto alle big del campionato di serie B maschile di volley e aspirante ai playoff e alla corsa promozione, alla quale avranno accesso le prime due della classe. Gli esami non sono finiti: i rossoblù saranno di scena sabato a Scanzorosciate, sul campo della terza. Intanto ci arriverà da capolista, con una bella iniziezione di fiducia e nuove certezze. La Hokkaido se la gioca davvero con tutti, anche con una Villadoro superiore per budget ed esperienza. Ma Bologna è superiore sul campo, tecnicamente ed emotivamente. Parte fortissima (5-1), con gli ace di Reccavallo, ma soffre le battute al salto di Andreoli e Mocelli. Aggancio a quota 13 e sorpasso sul 14-17, ma Bologna non molla, pareggia a 24 e perde in volata. Ma ormai è entrata in partita e non molla più la presa. Secondo set dominato, perché arrivano, muri, le difese di Chiella e le rigiocate di Ricci Maccarini e Ronchi. Poi sale in cattedra Bernarndis.

Bologna vince il terzo e nel quarto, punto a punto, non molla, anche quando Villadoro prova a metterla sul profilo psicologico. E’ forte anche di testa, la squadra di coach Guarnieri, che fa male con la battuta flot e con Bernardis, che mostra una varietà di colpi totale e mette a terra gli ultimi 5 punti consecutivi fino al 25-22. E’ tripudio, è vetta della classifica, è esame di maturità superato. Bologna è grande. Quanto lo si capirà a Scanzorosciate e con Mirandola alla ripresa. Ora la Hokkaido gioca per la vetta e i playoff.

Marcello Giordano