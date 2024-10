4 Torri comincia col botto. Vittoria in tre set a Padova

valsugana volley

0

4 torri volley

3

Parziali: 13-25, 17-25, 20-25

VALSUGANA VOLLEY: Barbieri 3, Fagiuoli 2, Tolin 14, Pinato, Salmaso, Pasinato, Signori 3, Veronese, Finke 3, Maniero (L), Rossignoli 2. Non entrati: Martinello, Martignon, Peghin (L). All. De Nigris

4 TORRI VOLLEY: Aprile 6, Grazzi 9, Pavani 6, Cherin 9, Schincaglia 4, Rossatti 13, Poli (L), Morelli. Non entrati: Zanni, Soriali (L), Dosi, Rossetti, Galliani, Sulmona. All Vanini

Buona la prima per la 4 Torri Volley, che inizia il campionato di serie B imponendosi nettamente sul campo di Valsugana Volley. A Padova di fatto non c’è partita, con la squadra di Fortunati – assente a causa di un’indisposizione e sostituito per l’occasione dal vice Vanini – che indirizza la partita con un primo set a senso unico e poi gestisce senza problemi i successivi parziali per uno 0-3 che non ammette repliche. Lo staff tecnico manda in campo Schincaglia in cabina di regia, Cherin opposto, Aprile e Pavani al centro, Grazzi e Rossatti in banda, Poli libero. Nemmeno il tempo di cominciare e la 4 Torri Volley scappa via: 2-8, poi 6-16 e 8-21 prima della chiusura 13-25 in 23 minuti. Non cambia la musica nel secondo set, coi padroni di casa che provano a restare in scia (6-8), per poi cedere di schianto nella fase centrale (9-16 e 11-21) fino al definitivo 17-25 in 24 minuti. Il terzo set si sviluppa in maniera più equilibrata, coi padroni di casa inizialmente in vantaggio (8-7), poi però la 4 Torri Volley cambia l’inerzia del parziale (15-16) e prende il largo nel finale (20-25 in 26 minuti). Dando un’occhiata agli altri risultati, spiccano le vittorie per 3-0 della Tmb Monselice contro la matricola Slo Volley Gorizia e di Sav Silvolley Trebaseleghe contro Gsp Carnio Carrozzeria Povegliano. Domenica prossima alle 17,30 al palasport di Ferrara la squadra di Fortunati ospiterà Kioene Padova.

s.m.