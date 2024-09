"4 Torri, pensiamo soltanto a noi stessi". Fortunati: "Alziamo l’asticella del gruppo"

C’è ancora qualche settimana di tempo per recuperare gli acciaccati e oliare i meccanismi in vista della prima giornata di campionato, ma Andrea Fortunati guarda con soddisfazione al lavoro effettuato e con ottimismo al prosieguo della stagione della sua 4 Torri Volley. "Abbiamo giocato un paio di amichevoli, e i meccanismi si cominciano a vedere sia sul fronte muro-difesa che in ricezione-attacco – afferma l’allenatore della 4 Torri Volley –. Stiamo lavorando sodo su alcuni concetti e siamo convinti di quello che stiamo facendo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente alcune caratteristiche che contraddistinguono la nostra squadra".

Come procede la marcia di avvicinamento al campionato? "L’appuntamento più importante è in programma domenica 29 settembre, quando ospiteremo un quadrangolare al quale parteciperanno anche due selezioni di serie A3 che sulla carta hanno dei roster molto forti. Le due semifinali si giocheranno la mattina, una al Bonati e l’altra al palasport, mentre nel pomeriggio al palasport si disputeranno le due finali. L’asticella si alzerà in maniera sensibile: sarà un banco di prova davvero significativo per il nostro stato di forma e livello di gioco".

Come si stanno inserendo i nuovi acquisti?

"L’organico è molto interessante e i ragazzi hanno creato immediatamente un ambiente sereno e positivo, quindi per noi dello staff tecnico è stato semplice lavorare. Naturalmente c’è stato qualche acciacco, per esempio quello che sta condizionando Zanni, ma fa parte del gioco. Ci stiamo allenando seriamente e vedo tanta voglia di fare, due ingredienti fondamentali".

Il capitano chi sarà?

"Abbiamo alcuni candidati, però non è stata ancora presa una decisione. Sarà una scelta importante, che vogliamo condividere con tutte le anime della squadra: presto lo comunicheremo".

Come si trova coi nuovi collaboratori?

"Non potevo chiedere di meglio: tutto è curato in maniera perfetta, anche dal punto di vista fisico, delle statistiche e dei video. Vanini e Lunati sono professionisti che non so quante altre società possono avere, due risorse straordinarie che fanno correre la squadra come una Ferrari".

Quali saranno le avversarie con cui fare i conti in campionato?

"In realtà siamo concentrati per il 90% su di noi. Del resto, siamo coperti in ogni ruolo: abbiamo quattro schiacciatori molto bravi e lo stesso vale per i centrali, l’obiettivo è portarli tutti a un livello elevato creando una sana competizione nella collaborazione".

Stefano Manfredini