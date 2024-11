4 Torri, rompi il ghiaccio anche al palasport. Arriva Montecchio per dare continuità

Obiettivo prima vittoria casalinga per la 4 Torri Volley, che oggi alle 17,30 al palasport ospita il Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Finora infatti la squadra di Fortunati ha centrato due successi su due lontano dalla nostra città (a Padova e Monselice), mentre davanti al proprio pubblico ha steccato contro la Kioene. I granata arrivano all’appuntamento lanciati dall’entusiasmante affermazione riportata nell’ultimo turno sul campo della Tmb Monselice, una delle più autorevoli candidate alla promozione, una vittoria maturata al termine di un tie break vietato ai deboli di cuore (16-18 il punteggio) dopo aver annullato cinque match point agli avversari. Qualche passaggio a vuoto si è verificato anche a Monselice, ma la prestazione sfoderata da Morelli e compagni è stata senza dubbio la migliore dall’inizio del campionato. E soprattutto ha messo da parte alcune ombre che avevano caratterizzato il match casalingo contro la Kioene Padova, quando la 4 Torri Volley aveva letteralmente gettato al vento una vittoria che a un certo punto sembrava a portata di mano. Dall’altra parte, il Sol Lucernari ha vinto finora solo una partita, quella giocata in casa contro il Valsugana Volley (3-0), mentre è stato sconfitto 3-1 prima a Treviso e poi a Gorizia. Non un ostacolo insormontabile quindi per i granata che però devono tenere alta la concentrazione: "Affrontiamo una squadra molto esperta che vanta giocatori che hanno già disputato campionati di livello superiore, uno su tutti Magalini – osserva coach Andrea Fortunati –. Andranno sfidati con grande determinazione e disciplina nella fase battuta-punto, cercando di colpire i loro punti strategici. Abbiamo a disposizione tutta la rosa fatta eccezione di Zanni, che comunque è in via di recupero. Inoltre, siamo reduci da una settimana positiva, anche alla luce del bel risultato di Monselice". Ecco la rosa a disposizione di coach Fortunati: alzatori Schincaglia e Galliani; schiacciatori Grazzi, Morelli, Rossatti e Rossetti; opposto Cherin; centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona; liberi Poli e Soriani. Ricordiamo che come per tutte le altre partite interne, l’ingresso al palasport è gratuito per tutti. Ecco la classifica del girone B di serie B dopo tre giornate: Unitrento, Silvolley e Treviso 9, Tmb Monselice 7, Btm Massanzago e 4 Torri Volley 6, Kioene Padova 5, Sol Lucernari, Bassano, Slovolley Gorizia, Troticoltura Trento 3, Carnio, Casalserugo e Valsugana 0.

Stefano Manfredini