4 Torri, scontro al vertice. Al palasport ecco Ancona

"È la partita delle partite, quella che tutti gli atleti vogliono giocare". Non utilizza giri di parole Andrea Fortunati per presentare il big match della settima giornata del campionato di serie B, che oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara metterà di fronte 4 Torri Volley e The Begin Volley. I granata si presentano all’appuntamento nel miglior modo possibile, primi in classifica a punteggio pieno con sei vittorie su sei. La squadra di Ancona invece arriva nell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia reduce da una sconfitta bruciante rimediata davanti al proprio pubblico nel derby con la Pallavolo Sabini. Sono in molti a considerare The Begin Volley la formazione più forte del girone E, ma nonostante l’ottimo ruolino di marcia (cinque vittorie e una sconfitta) i marchigiani hanno già cinque punti da recuperare alla 4 Torri Volley che quindi comunque vada lo scontro diretto resterà al comando della classifica. "Nel corso della settimana ci siamo preparati bene – continua coach Fortunati –. Abbiamo avuto problemi solo con Smanio che ha avuto l’influenza, ma è da considerarsi recuperato. È una partita che credo sentano entrambe le formazioni, perché riguarda la parte alta della classifica e mette in palio una posta molto alta. Sarà un match di buon livello, del resto in entrambe le squadre ci sono individualità molto buone. Ci troveremo di fronte una formazione molto quadrata, che mi aspetto abbia metabolizzato l’ultima sconfitta molto in fretta. Dovremo stare attenti a tutti i dettagli ed essere bravi in tutti gli aspetti del gioco, dal cambio palla alla fase break: attendiamo tutti con ansia il fischio d’inizio". Dall’inizio del campionato, la 4 Torri Volley ha disputato quattro gare in trasferta e soltanto due in casa. Per la prima volta, i granata giocheranno davanti al proprio pubblico di domenica pomeriggio alle 17,30. Un appuntamento che tifosi e appassionati di pallavolo hanno segnato da tempo in agenda, con la certezza di assistere ad una grande partita. Stefano Manfredini