4 Torri, stasera il debutto. A Padova la prima uscita: "Torneo tutto da scoprire»

Con la trasferta a Padova, inizia il campionato di serie B per la 4 Torri. La squadra ferrarese sarà impegnata stasera alle 20.30, sul campo del Valsugana Volley, nell’ambito del primo turno del girone B del campionato cadetto (si gioca all’Arcostruttura di via Don Minzoni). La 4 Torri si presenta pronta all’appuntamento dopo oltre un mese e mezzo di preparazione e diverse amichevoli disputate. In tutto questo periodo il problema più importante è stata la rinuncia a Michael Zanni, l’alzatore candidato ad essere il titolare nel ruolo: assenza che si avrà anche questa sera visto il perdurare dei problemi fisici del giocatore. L’allenatore Andrea Fortunati (nella foto), che inizia la seconda stagione alla guida della 4 Torri, ha presentato così la gara: "Nell’ultima settimana abbiamo completato il lavoro di affinamento di alcuni aspetti tecnici e si sono visti passi in avanti. Oggi affronteremo una squadra abbastanza giovane, che ha un buon equilibrio tra fase break e fase ricezione attacco. Sarà importante essere efficienti sin da subito, soprattutto nel cambio palla, dove necessitiamo di mantenere continuità".

Dopo aver accarezzato per almeno metà della scorsa stagione il sogno playoff e quindi promozione in serie A3, la squadra estense ci riprova quest’anno con una formazione molto rinnovata: "Non mi sbilancio – la posizione di Fortunati – è ancora presto per dire se saremo una squadra da vertice. Questo perché sarà un campionato tutto da scoprire". Rispetto alla scorsa annata è cambiato il girone in cui è stata inserita la 4 Torri: dopo tante trasferte nelle Marche, ora si punta a nord: "Squadre da battere? Monselice e Trebaseleghe sono ben attrezzate".