4 Torri, via al progetto per "volare insieme"

"VoliAmo insieme" è il claim scelto dalla 4 Torri Volley per la campagna volta alla fidelizzazione degli appassionati di pallavolo ferraresi, con l’obiettivo di portare sempre più gente al palasport durante le partite casalinghe della prima squadra. L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità: "Ringrazio il presidente Alberto Bova per quello che ha fatto in questi anni, questo è un progetto che porta ottimismo e propositività, la società si sta strutturando con l’innesto di figure impegnate nelle pubbliche relazioni e nelle iniziative fuori dal campo. Tutto ciò è fondamentale per attirare imprenditori e pubblico". Con questa campagna la 4 Torri punta ad entrare nelle scuole e a far conoscere la pallavolo ai più giovani: "Vogliamo dare un segnale forte – spiega il direttore operativo Giorgio Ferroni –, volto a far sì che la città di Ferrara cominci a vivere appieno la pallavolo, convinti che potranno arrivare in futuro ottimi risultati. Vogliamo che i cittadini si appassionino a questo sport, lanciando collaborazioni con altre società dilettantistiche del territorio ed entrando nelle scuole per arrivare ai più giovani".

Al fianco di Ferroni anche il responsabile delle relazioni Federico Sandonati: "Il simbolo della campagna parla d’amore, perché vogliamo far tornare l’amore per questo sport, che negli ultimi anni è venuto un po’ a mancare. La 4 Torri è una società storica che deve fare da traino per le nuove generazioni, visto il progetto che andremo ad intraprendere con le scuole. Abbiamo progetti ambiziosi".

L’infortunio dell’alzatore Michael Zanni ha un po’ complicato il cammino della formazione granata in questa prima parte di stagione: i risultati non stanno dando pienamente ragione alle risorse messe in campo dalla società quest’estate. "E’ vero, non abbiamo nascosto le nostre ambizioni ma fino ad ora siamo al di sotto delle aspettative – l’analisi del direttore sportivo Roberto Poli –, è un campionato particolare, possiamo risalire perché pensiamo di essere tra le tre squadre più forti del girone. Contiamo di fare il percorso inverso rispetto allo scorso anno e di risalire la classifica nella seconda parte della stagione".

Jacopo Cavallini