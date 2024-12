4 Torri Volley, al palasport c’è Bassano. La rimonta playoff è ancora possibile

Il pesante ko rimediato domenica scorsa a Trebaseleghe ha allontanato la squadra di Fortunati dalla vetta della classifica, ma in casa 4 Torri Volley c’è la consapevolezza che il campionato è ancora molto lungo e la convinzione che il tempo per recuperare non manchi. Per questo si guarda con fiducia e ottimismo all’ultima gara del 2024, in programma oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara contro il Bassano Volley. Pallavolo naturalmente protagonista, ma il club granata ha realizzato un progetto di ampio respiro denominato ’Voliamo Insieme’, che ha lo scopo di coinvolgere più spettatori possibili. Oggi per esempio, tra un set e l’altro si esibirà il gruppo Hip Hop Room, e come al solito l’ingresso al palasport è gratuito per tutti. Sul campo, quello con il Bassano Volley sarà il confronto tra due squadre che si trovano al sesto posto a quota 17 punti. Gli ospiti sono reduci da due vittorie consecutive: sabato scorso hanno vinto 3-0 contro il Carnio mentre nel turno precedente si sono imposti 3-1 a Gorizia. Per l’allenatore Diego Poletto i giocatori a disposizione sono Lazzarotto, Gabrielli, Mitic, Milani, Orso, Parise, Pierobon, Polacco, Rampin, Tosin, Visentin e Zurlo. La 4 Torri Volley invece arriva invece dal netto 3-0 incassato sul campo del Silvolley.

Dopo tre sconfitte di fila sul proprio campo, due settimane fa era arrivata la prima affermazione in piazzale Atleti Azzurri d’Italia contro Massanzago. Per la partita di oggi coach Andrea Fortunati ha qualche dubbio sull’utilizzo del centrale Aprile, che non si è potuto allenare con continuità in settimana a causa di un’indisposizione: "Bassano è una squadra che gioca una pallavolo regolare, con poche sbavature – commenta l’allenatore della 4 Torri Volley –. Alla luce di questa premessa, occorre fornire una prestazione molto attenta e senza alti e bassi, mantenendo un livello di efficacia stabile durante tutta la gara, in modo particolare nella fase di cambio palla".

s.m.