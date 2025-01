4 Torri Volley, la scossa non arriva. A Trento è un altro ko che pesa

unitrento34 torri volley1Parziali: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20

4 TORRI VOLLEY: Aprile 4, Morelli 11, Zanni 3, Pavani 2, Schincaglia ne, Dosi ne, Poli (libero), Rossetti 7, Rossatti 23, Roboni (libero), Sulmona ne. All. De Marco

Non è stato un debutto da ricordare quello di coach De Marco sulla panchina della 4 Torri Volley. Sabato sera infatti la sua squadra è incappata nella terza sconfitta di fila sul campo dell’UniTrento Volley, a segno con un secco 3-1 che ha lasciato i granata a bocca asciutta. La scossa auspicata dalla società attraverso l’avvicendamento tra coach Fortunati e il tecnico faentino quindi non si è verificata, anche se va detto che la 4 Torri Volley si è presentata a Trento con una formazione rimaneggiata. Priva di un opposto di ruolo (Cherin si è trasferito a Gorizia), i granata hanno dovuto rinunciare anche a Grazzi, che nelle gare precedenti si era adattato in quella posizione. Inoltre, in seguito all’infortunio del libero Soriani è stato convocato il giovanissimo Roboni, che dai campionati Under 19 e serie C è stato catapultato in B. La 4 Torri se l’è giocata più o meno alla pari in tutti i parziali, riuscendo però a spuntarla soltanto nel terzo (23-25). In negativo, va sottolineato il passaggio a vuoto nel secondo set, quando dopo aver condotto le prime battute (5-8) i granata hanno subito la rimonta dei padroni di casa fino al 25-19. Dopo 12 giornate di campionato, Morelli e compagni occupano la nona posizione con 17 punti all’attivo, frutto di sei vittorie e altrettante sconfitte. E i punti di distanza dalla zona playoff sono 11. In vetta alla classifica c’è Tmb Monselice, che la 4 Torri Volley aveva battuto in trasferta, con tre punti di vantaggio sulla coppia composta da Volley Treviso e Sav Silvolley. Domenica prossima alle 17,30 al palasport di Ferrara la squadra di De Marco chiuderà il girone di andata ospitando Troticultura Armanini C9, penultima.

s.m.