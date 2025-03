4 Torri Volley lotta ma cade al tie break. I granata restano all’ottavo posto

Nella sesta giornata di ritorno, di nuovo sconfitta la 4 Torri: questa volta deve cedere al tiebreak sul campo del Volley Treviso.

I granata hanno avuto un piccolo passaggio a vuoto proprio nel finale del primo set, in cui la mancanza di precisione ha delineato la sconfitta 26-24 in un parziale comunque molto equilibrato.

Le sorti dell’incontro sembravano essersi capovolte con la vittoria della 4 Torri nel secondo e terzo set, entrambi i parziali caratterizzati da un bel break nelle fasi centrali: 25-22 nel secondo il risultato finale dopo un leggero recupero di Treviso, mentre è perentorio il 25-14 nel terzo.

Nel quarto set ritorno del Volley Treviso, 25-13 con differenza anche in questo caso accumulata a metà frazione.

Nel quinto set purtroppo la tendenza è stata ancora tutta a favore dei padroni di casa, avanti prima 5-3 poi 10-4: finale 15-9.

Questo il commento di coach Bobby De Marco: "Abbiamo giocato il primo set alla pari, poi perso per un paio di dettagli sul finire. Abbiamo reagito subito rimanendo in linea con il livello gara e vinto due set di seguito di buona fattura, con un grande break a centro set. Nel quarto e quinto set è calata la qualità del servizio, che è stata l’arma fondamentale della gara. In generale ottimo punto con una squadra che è stata prima in classifica non a caso".