4 Torri Volley non sbaglia. E chiude quarta l’andata

4 torri volley

3

volley potentino

0

Parziali: 25-16, 25-17, 25-20

Finisce con una vittoria bella e convincente in tre set il girone di andata della 4 Torri Volley, che ritrova il successo al palasport di Ferrara dopo una lunga astinenza ricevendo l’abbraccio dei propri tifosi. Non c’è partita col Volley Potentino, travolto con un secco 3-0 con parziali piuttosto eloquenti. Nel primo set in realtà è la squadra marchigiana a partire meglio, ma i padroni di casa impattano sul 10-10 e poi piazzano un break devastante fino al 25-16. Nel secondo set invece l’avvio è equilibrato, poi i granata mettono il turbo e il Volley Potentino alza bandiera bianca (25-17). Il terzo set sembra poco più di una formalità, con la squadra di Fortunati che allunga lasciando la sensazione di poter chiudere i conti senza problemi. Gli avversari invece non si arrendono e restano a contatto fino al 19-19, quando come spesso accade la squadra più forte fa la differenza aggiudicandosi i punti pesanti fino al definitivo 25-20 che significa tre punti in classifica. E seconda vittoria di fila che consolida il quarto posto a -4 dalla capolista Pallavolo Sabini, che finora ha perso una sola volta, con la 4 Torri Volley. E proprio la prima della classe sarà la prossima avversaria dei granata, il 10 febbraio a Ferrara dopo la sosta del campionato. Tornando alla graduatoria, la squadra di Fortunati è a -2 dal secondo posto occupato da La Nef Re Salmone Osimo e -1 da The Begin Volley Ancona terza della classe. Smanio e compagni arrivano al giro di boa con un bilancio di otto vittorie e quattro sconfitte più che mai soddisfacente, ma nel corso del torneo l’obiettivo della società presieduta da Bova è cambiato: conservare la categoria non è più sufficiente, la 4 Torri Volley punta in alto.

s. m.