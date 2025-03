4 Torri Volley ok in 4 set. Ora sale al settimo posto

4 Torri Volley 3Gsp Carnio Povegliano 1Parziali: 26-28, 25-19, 25-19, 25-23

4 TORRI VOLLEY: Aprile ne, Cascio 12, Grazzi 12, Pavani 13, Schincaglia 5, Soriani (libero) ne, Dosi 4, Poli (libero), Rossetti 2, Rossatti 14, Buffo ne, Sulmona ne, Govoni ne, Ghidoni. All. De Marco

La 4 Torri Volley torna subito in carreggiata, liquidando l’ostico Gsp Carnio Povegliano con un secco 3-1. La gara contro i trevigiani però si conferma particolarmente insidiosa per i granata, scesi in campo in formazione rimaneggiata a causa di una serie di assenze pesanti. Gli ospiti infatti si aggiudicano la maratona del primo set (26-28), prima di subire la rimonta della squadra di De Marco che a partire dal secondo parziale comincia a martellare in maniera implacabile fino a conquistare l’intera posta in palio. Un successo importante per il morale ma anche per la classifica del girone B di serie B, con la 4 Torri Volley che attraverso questa vittoria aggancia UniTrento Volley al settimo posto a quota 36 punti. Dopo le forti emozioni del primo set che la 4 Torri Volley riesce a riaprire dopo un black out (4-10) senza però portare a termine la rimonta (26-28), la squadra di De Marco ritrova le proprie certezze comandando il match in maniera autorevole. Nel secondo set i granata scappano subito via e chiudono sul 25-19, nel terzo l’allungo decisivo avviene nel finale (25-19), mentre il quarto è il più combattuto con Gsp Carnio Povegliano che conduce a lungo per poi arrendersi sul fino di lana (25-23).