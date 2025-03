La Clai sfida Como per lo slancio salvezza. Mastrilli: "La nostra forza è volare basso"

A tre giornate dalla fine della Pool Salvezza, la Clai è sesta in graduatoria con due punti di vantaggio su Casalmaggiore. Un piazzamento che in questo momento garantirebbe la permanenza in categoria e che va confermato il 13 aprile quando si giocherà l’ultima partita dell’anno. Sono stati fatti dei passi in avanti, ma ancora nulla è scritto. Il girone è molto equilibrato Imola ha gli stessi punti di Lecco (30), uno in meno di Castelfranco (31) e tre da recuperare su Como (34) che è terzo alle spalle della coppia di capoliste Olbia e Offanengo (38). Domenica le ragazze allenate dalla coppia Speek e Benedetti giocheranno proprio con Como: facendo i tre punti, arriverebbe l’aggancio in classifica e sarebbe un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo stagionale.

Le biancoblù hanno vinto le ultime tre partite, ma devono comunque guardarsi alle spalle dato che Casalmaggiore (28) è sotto di soli due punti ed è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi. Tre turni al termine, domenica la sfida casalinga con Como, successivamente la trasferta in Abruzzo e la chiusura al PalaRuggi con il Concorezzo. Sulla carta sono tre incontri tutti abbordabili per una Clai che arriva da tre affermazioni consecutive. Nell’ultimo turno le biancoblù hanno sconfitto Olbia: "Abbiamo conquistato – commenta Alessia Mastrilli – una vittoria molto importante, è un momento in cui ogni punto vale oro. Sono molto soddisfatta della mia squadra, non era scontato ripeterci dopo il risultato della scorsa settimana e peraltro contro un’avversaria così ben attrezzata come Olbia".

Nelle ultime settimane è scoccata la scintilla. Nel momento giusto visto quello che c’è in palio, la Clai è padrona del proprio destino a guai a togliere la testa dal manubrio nel momento cruciale di questo primo campionato di serie A2: "Dalla rimonta di Concorezzo è cambiato qualcosa dentro di noi a livello mentale, adesso lavoriamo compatte verso un unico obiettivo e sul campo tutto questo si vede. Siamo tutte ragazze molto umili e continuiamo a pensare gara dopo gara senza farci influenzare dalla classifica o dagli altri. La società non ci mette pressioni e viviamo la settimana in un clima molto sereno".

Antonio Montefusco