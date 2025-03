Volley Bene Massa Carrara nella fase regionale. Semifinale a rischio solo per la squadra Under 15

Le formazioni giovanili maschili della Pallavolo Massa Carrara restano sugli scudi nelle rispettive fasi regionali di categoria. L’Under 17 ha vinto il proprio girone a tre superando domenica a Santa Croce sull’Arno per 3 a 0 i Lupi. I ragazzini di Silvia Angelini accedono così ai quarti di finale da primi in classifica e avranno il vantaggio di affrontare la seconda di uno dei restanti tre gironi.

L’Under 19 si sta giocando la qualificazione in semifinale e nonostante l’ultima sconfitta con l’Invicta Volleyball (0-3) resta al secondo posto dopo 4 turni. A condurre i giochi è proprio l’Invicta (12 punti) seguita da Pallavolo Massa Carrara (6), Honda Carelli e Bussola (4) e Volley Academy (2). Alla squadra del coach Enea Nicolini basterà mantenere il vantaggio su chi le sta dietro nelle ultime due giornate per proseguire l’avventura.

Si è complicato, invece, l’accesso alle semifinali per l’Under 15. All’iniziale successo sul Powerhouse Gymclub Arezzo (3-0) hanno fatto seguito due sconfitte, una in casa contro la Biauto Pallavolo Sestese (1-3) e l’altra a Grosseto contro l’Invicta (0-3). Guida la classifica l’Invicta (9 punti) seguita da Sestese (6), Pallavolo Massa Carrara (3) ed Arezzo (0). Nelle tre giornate che restano i massesi dovranno provare a risalire al secondo posto per accedere in semifinale.