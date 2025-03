L’evento il 4 aprile. Leadership e talenti. Torna a Milano il “Julio Velasco day“

È scattato il conto alla rovescia per “Julio Velasco Day”, l’evento esclusivo che si terrà venerdì 4 aprile 2025 presso l’Una Hotels Expo Fiera di Rho (Milano). Organizzato da ROI Group, l’appuntamento è un’occasione straordinaria per tutti coloro che desiderano approfondire i segreti della leadership e della gestione del talento direttamente dalla voce di uno dei più grandi maestri dello sport e della formazione manageriale. Julio Velasco, l’uomo che ha rivoluzionato la pallavolo mondiale e che ha guidato la nazionale italiana femminile alla storica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, salirà sul palco per condividere la sua visione e il suo metodo per raggiungere il successo. Con un palmarès che include due titoli mondiali, tre europei, cinque World League e un oro olimpico, Velasco non è solo un allenatore di successo, ma un vero e proprio simbolo della leadership applicata allo sport e al business. Durante questa giornata esclusiva, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi nei principi fondamentali che hanno guidato la sua carriera e che sono oggi più attuali che mai nel mondo del management e della leadership aziendale. Il focus dell’evento sarà il potere del linguaggio della leadership, la capacità di trasformare gli errori in opportunità di crescita e la gestione dei talenti all’interno di un team, valorizzando l’individualità senza perdere di vista l’obiettivo comune.