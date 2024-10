4 Torri Volley, riscatto immediato. Con Monselice è un esame che vale

Per la terza giornata di campionato di serie B, girone B, la 4 Torri va a Monselice per incontrare la Tmb: si gioca al palasport di Schiavonia, ore 18.

Diversi sono i temi al centro di questa sfida. Prima di tutto si tratta di un confronto “classico”, tra due formazioni che si sono incrociate parecchie volte in serie B, che si sono scambiate vari giocatori nel corso degli anni e che si sono ritrovate e si ritrovano spesso in amichevoli prima e durante il campionato.

Poi va detto che una formazione come quella ferrarese, che nutre ambizioni di alta classifica, non può pensare in questa stagione di non avere Monselice come avversaria diretta per le posizioni che contano, soprattutto per il fatto che è reduce dai playoff nello scorso campionato e due anni fa militava in serie A3.

A tutto questo va aggiunto che la 4 Torri affronterà questa partita essendo reduce dall’inattesa sconfitta contro la Kioene Padova di domenica scorsa: un 2-3 subìto dopo essere stata in vantaggio 2-0 e 19-15 nel terzo set. Chiara dunque la motivazione degli estensi di tornare a correre prima possibile dopo questo inciampo. Dall’altra parte, Monselice ha già tenuto fede ai pronostici che la vogliono protagonista nel girone B vincendo all’esordio 3-0 contro Gorizia e riportando un bel 3-1 dalla trasferta di sabato scorso a Povegliano, contro il Gsp Carnio Treviso.

Nelle due partite fin qui disputate, coach Guglielmo Cicorella ha schierato Pedron, Bellei, Vianello, Borgato, Novello, De Santi, Lelli (L), Ughelini, Fracassi, Cesaro, Dainese, Vigato, Zanetti, Migliorin. Sulle condizioni della 4 Torri e sulla qualità dell’avversario, ecco le parole dell’allenatore 4 Torri Andrea Fortunati alla vigilia della trasferta: "Veniamo da una settimana nella quale abbiamo lavorato su alcune criticità cercando di sistemarle. Ci aspetta un avversario di grande esperienza con un organico da primi posti in classifica".