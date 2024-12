4 Torri Volley rullo compressore in trasferta. Con Casalserugo si impone in quattro set

casalserugo

1

4 torri volley

3

Parziali: 15-25, 25-20, 22-25, 12-25

Tutto come da pronostico, per fortuna. La 4 Torri Volley liquida in quattro set il fanalino Casalserugo Pallavolo e sale al quinto posto in classifica restando in scia alle prime della classe. Quella conquistata a Battaglia Terme (provincia di Padova) è la quinta vittoria di fila in trasferta per i granata, che lontano da Ferrara si confermano rullo compressore. Qualche punto in precedenza era stato lasciato per strada, per fortuna invece contro Casalserugo Pallavolo la squadra di Fortunati non trema accusando un passaggio a vuoto soltanto nel secondo set, che non compromette la possibilità di fare bottino pieno. Del resto, per tenere il passo delle prime quattro della graduatoria bisogna cominciare a correre: Sav Silvolley, UniTrento Volley, Volley Treviso e Tmb Monselice vincono infatti tutte più o meno agevolmente confermando le rispettive ambizioni. In vetta la classifica è cortissima: Sav Silvolley comanda a quota 21 punti, a +1 su UniTrento Volley e Volley Treviso e +2 su Tmb Monselice. La 4 Torri Volley invece di punti ne ha racimolati 14, quindi la distanza dalla zona playoff – obiettivo fissato dalla società granata a inizio stagione – resta di sei lunghezze. Tempo per recuperare ce n’è tantissimo, a patto di continuare a macinare successi come nelle ultime settimane. Naturalmente non soltanto in trasferta. A proposito, domenica prossima alle 17,30 al palasport di Ferrara la squadra di Fortunati ospiterà Btm & Lametris Massanzago: in casa finora sono arrivate solo sconfitte e delusioni, quindi è arrivato il momento di cambiare marcia anche davanti al pubblico di fede granata.

Tornando a quanto accaduto a Battaglia Terme, la 4 Torri Volley parte forte aggiudicandosi il primo set in maniera nettissima (15-25). I padroni di casa non ci stanno e rimettono il match in equilibrio fissando il punteggio sul 25-20. È il terzo set quello che di fatto decide l’incontro, con Casalserugo che prova a sfruttare l’inerzia positiva ma deve fare i conti con la rimonta della 4 Torri Volley che nonostante qualche errore di troppo nel momento cruciale fa valere la propria superiorità chiudendo sul 22-25. Non c’è partita nel quarto parziale, con la squadra di Fortunati che lascia soltanto le briciole ai padroni di casa (12-25). s.m.