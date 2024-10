4 Torri Volley troppo sprecona. Va due set avanti e poi il crollo

VOLLEY

Tra 4 Torri Volley e Kioene Padova finisce 2-3 (25-19, 28-26, 24-26, 19-25, 15-17). La 4 Torri Volley si butta via, sciupando due set di vantaggio contro Kioene Padova che compie la rimonta sbancando il palasport di Ferrara al tie break. I granata si devono davvero mangiare le mani per quanto accaduto soprattutto nel terzo set, quando un improvviso passaggio a vuoto quando la gara sembrava ormai in archivio dà ai giovanissimi ospiti la possibilità di rientrare in partita e poi ribaltarla. Coach Fortunati – ancora privo del palleggiatore titolare Zanni – si affida al sestetto con che aveva liquidato facilmente Valsugana Volley al debutto, con Schincaglia alzatore, Cherin opposto, Aprile e Pavani centrali, Rossatti e Grazzi schiacciatori, Poli libero.

La partenza del match è sul filo dell’equilibrio, ma i padroni di casa hanno più frecce ed esperienza al proprio arco e nella fase decisiva del primo set allungano in maniera inesorabile chiudendo con un netto 25-19. Le prime crepe in casa 4 Torri Volley si palesano nel secondo parziale, quando sul 23-17 il 2-0 sembra cosa fatta. Kioene Padova invece comincia una rimonta che la porta a compiere l’aggancio sul 23-23.

Un errore clamoroso degli ospiti per fortuna compromette quanto fatto in precedenza, regalando ai granata un secondo set che stavano gettando alle ortiche (28-26). Il terzo set è una sorta di fotocopia di quello precedente, purtroppo però con un finale diverso. La 4 Torri Volley controlla in scioltezza fino al 19-14: tutto è apparecchiato per un comodo 3-0, invece la Kioene piazza un break devastante riaprendo i giochi (24-26).

Granata costantemente avanti di due o tre lunghezze anche nel quarto set (13-10), poi un altro black out consente agli ospiti di accorciare le distanze e poi mettere la freccia in maniera fin troppo facile (19-25). L’inerzia a questo punto è tutta dalla parte di Padova che nel quinto set fa subito la voce grossa (1-4 e 2-7). Il muro della Kioene appare insormontabile per la 4 Torri Volley, che fatica anche a tenere in ricezione.

L’ultima speranza arriva sulla battuta di Rossatti, con la 4 Torri Volley che inaspettatamente impatta sul 14-14. Ma è una grande illusione, perché la Kioene gioca meglio i punti decisivi e chiude sul 15-17 riservando una grande delusione al pubblico di casa.

Stefano Manfredini