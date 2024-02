4 Torri Volley, un passo indietro. Cade al tie break

san marino

3

4 torri volley

2

Parziali: 21-25, 25-17, 17-25, 25-22, 15-8

Dopo tre successi di fila, l’ultimo ottenuto in maniera autorevole contro la prima della classe Pallavolo Sabini, la 4 Torri Volley si ferma inaspettatamente sul campo della PromoPharma San Marino che fino a ieri era penultima. Un ko che fa male, arrivato al tie break dopo aver dato l’impressione di poterla spuntare in quattro set. Già, perché la squadra di Fortunati vince il primo e il terzo parziale, per poi crollare negli ultimi due fino al definitivo 3-2 che porta in dote soltanto un punticino utile quantomeno a conservare il terzo posto a -3 da The Begin Volley e Pallavolo Sabini che condividono la vetta della classifica. A proposito, la squadra di Ancona si aggiudica in quattro set il big match sul campo de La Nef Re Salmone Osimo (1-3), mentre il sestetto di Castelferretti vince 3-1 in casa contro Sab Group Rubicone. Le due formazioni marchigiane quindi portano a tre i punti di vantaggio sui granata, che continuano comunque a credere nei playoff. Primo set molto equilibrato, con la 4 Torri Volley sempre avanti ma raggiunta sul 19-19, poi Tosatto fa la differenza in battuta e Maretti chiude sul 21-25. La PromoPharma reagisce e approfittando degli errori dei granata si aggiudica il secondo set nettamente (25-17). Nel terzo la 4 Torri riprende a fare sul serio, e grazie anche all’ottimo contributo di Reccavallo si riporta avanti (17-25). L’inerzia sembra favorevole, invece i granata cominciano a commettere errori a ripetizione e i padroni di casa ne approfittano (25-22). Da dimenticare il tie break, un monologo di San Marino.