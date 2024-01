A Ostellato boom sotto rete con le ragazze del volley

Cresce e diventa sempre più punto di riferimento, per il settore femminile, il Volley Ostellato che annovera oltre 70 atlete, dagli 8 anni in su, partecipanti ai campionati di serie C, una delle due squadre femminili nel ferrarese, all’Under 18 regionale d’Eccellenza, prima volta in assoluto per la società, Prima Divisione, ma anche Under 16, 14, 13 e 12 oltre alla novità, voluta dalla Federazione, della formula 4 contro 4.

Dopo la tranquilla salvezza dello scorso anno, la squadra di serie C, molto ringiovanita proprio per una prospettiva di lungo periodo, sta attraversando una periodo di appannamento e si trova al settimo posto in classifica. "E’ un anno transitorio – afferma il direttore tecnico Giuseppe Piparo – per far crescere le ragazze con un ottimo allenatore, una mia scommessa sulla quale ho investito molto, ovvero Giovanni Castagnoli, e con lui abbiamo lavorato per risalire la china, fin dalla prossima gara del 13 gennaio, in casa, al palazzatto. Obiettivo una salvezza tranquilla, poichè lo scorso anno su 12 squadre ne retrocedeva una sola, in questa stagione scendono di categoria 5 formazioni su 12.

Cerchiamo di rimanere una realtà importante non solo per Ostellato ma per altre atlete provenenti dai comuni limitrofi, un traguardo raggiunto grazie alla disponibilità e vicinanza, per le quali ringrazio il sindaco Elena Rossi e il vice e assessore allo sport Davide Bonora, anche per il tempo maggiore che ci consentono di fruire del Palazzetto dello Sport con le 12 squadre". Completano lo staff dirigenziale, oltre al direttore tecnico Giuseppe Piparo, Salvatore Pannuzzo, Paolo Piva e Vanni Barboni mentre gli allenatori sono Alberto Minghini, Aurora Craveri, Francesca Calderoni, Giovanni Castagnoli, Greta Volpi, Laura Visentini, Lisa Anselmi, Paolo Ferrioli, Stefano Dosi e Vincenzo Cornacchia.

c.c.