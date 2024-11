A Reggio trasferta amara. L’Invicta finisce ko

Seconda sconfitta stagionale per l’Invicta di Fabrizio Rolando nella quinta giornata di serie B maschile: i grossetani si sono fatti sorprendere dal Vigili del Fuoco Reggio Emilia. Emiliani vittoriosi 3-1 in casa: 25-17, 25-20, 17-25, 25-23. Grossetani un po’ sottotono, incapaci di reagire sopratutto nei primi due set della gara. Fondamentale il muro dei padroni di casa che hanno tenuto basse le percentuali in attacco di Alessandrini e compagni. Nel primo set l’Invicta fatica a trovare le misure contro la formazione di casa che sul servizio costruisce quasi tutti i propri punti. Il muro fa poi la differenza, con Pellegrino che ci va a sbattere continuamente. Rolando cambia le carta in tavola ma Reggio Emilia vince 25-17 il primo. Nel secondo set l’Invicta va in vantaggio, ma i padroni di casa recuperano e mettono la freccia. Nel terzo set Rolando e soci reagiscono e conquistano il massimo vantaggio del set con il punteggio di 8-6, per poi trovarsi avanti 21-16 e con l’ace di Pellegrino riescono a vincere 25-17. Nel quarto set l’Invicta prova a ribaltare la sfida, giocando punto a punto coni padroni di casa. La sfida arriva fino al 12 pari, poi Pellegrino mette a terra il punto del vantaggio per 16-14 con i grossetani che si mantengono avanti di due punti. La reazione dei reggiani però è importante e infatti i Vigili del Fuoco pareggiano 20 pari; gli errori in attacco dell’Invicta consentono agli avversari di andare avanti sul 22-20. L’Invicta cerca di rientrare e lo fa sul 23 pari, ma Reggio passa 24-23: finisce la partita con l’attacco dei padroni di casa che i grossetani non difendono.