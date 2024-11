A1 DONNE. Busto e Bergamo doppio cin cin

Terza vittoria di fila per l’Eurotek Uyba Busto Arsizio che tra le mura amiche ha avuto bisogno però del tie-break per piegare la Wash4Green Pinerolo dell’ex Martina Bracchi. Decisiva per le Farfalle una Rebecca Piva da 25 punti e 4 muri. Successo casalingo anche per Bergamo che porta a casa l’intera posta in palio contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, staccandola anche in classifica. Ottima prestazione di Linda Manfredini, a referto con 16 punti, 2 muri e addirittura 5 ace. Un pallone in più messo a terra dalla top scorer delle orobiche Ailama Cese Montalvo, mentre non sono bastati alle ospiti i 21 di Simone Lee. EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO-WASH4GREEN PINEROLO 3-2 (22-25, 29-27, 25-13, 20-25, 15-8) BERGAMO-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (17-25, 25-23, 26-24, 25-20) A.G.