A2 femminile, a Macerata c’è l’Offanengo. Cbf Balducci stasera in campo

Alle 20.30 di oggi la Cbf Balducci riceve al Banca Macerata Forum la Trasporti Bressan Offanengo dell’ex Sara Tajè nella quarta giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 Tigotà. Le arancionere vanno a caccia del successo numero 12 per continuare la corsa in vetta alla classifica, contro un avversario che arriva da due vittorie di fila e che andrà invece alla ricerca di preziosi punti per proseguire la risalita. All’andata per Fiesoli e compagne è arrivata la prima vittoria da tre punti, oggi proveranno a concedere il bis in vista della seconda fase del campionato. I biglietti sono in vendita al botteghino del palas, oggi e il 26 dicembre contro San Giovanni in Marignano i possessori dell’abbonamento per la Cbf Balducci potranno portare con sé una persona che pagherà il biglietto solo un euro. "Ci attende – dice Alessia Fiesoli, capitana della Cbf Balducci – una gara insidiosa contro le lombarde che sono in fiducia. Dovremo stare attente per provare a continuare la striscia positiva. Siamo cariche, dopo la partita di Mondovì abbiamo preso ancora più consapevolezza. Siamo pronte a un’altra battaglia perché è ciò che ci attende". Il coach ospite Giorgio Bolzoni dovrebbe partire con la regia di Ulrike Bridi in diagonale con l’opposta Martina Martinelli, al centro Sara Tajè in coppia con Nicole Modesti (in alternativa Elisa D’Este), in banda la brasiliana Tamara Abila De Paula assieme a Francesca Trevisan. Il libero è Federica Pelloni.