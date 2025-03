San Giovanni fa ‘filotto’. Batte anche Cremona e chiude in bellezza

Esperia Cremona

1

Omag mt San Giovanni

3

ESPERIA CREMONA: Modesti 2, Zorzetto, Zuliani 3, Bellia 18, Munarini 12, Arciprete 9, Turlà 1, Parlangeli, Bondarenko 11, Maiezza, Marchesini 8. All. Mazzola

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 12, Nicolini, Clemente 2, Sassolini 20, Monti, Bagnoli 3, Meliffi, Parini 12, Piovesan, Ravarini 20, Valoppi, Nardo 4. All. Bellano

Arbitri: De Nard e Resta

Parziali: 30-32, 25-23, 17-25, 22-25

La Omag Mt non sbaglia un colpo e dopo aver centrato la promozione festeggia con la decima vittoria (su dieci partite) della seconda fase. Le ragazze di Bellano, che ha dato spazio anche a giocatrici finora meno impegnate, chiudono così l’anno con un altro trionfo. La Omag Mt interpreta la giornata di festa con spirito da battaglia, le padrone di casa sbagliano molto in avvio e regalano un minibreak a San Giovanni che va avanti sul 2-5. Ortolani e compagne continuano a spingere, ma la Esperia rimane a contatto sul 21-22. Il finale di set diventa una battaglia senza esclusione di colpi, è la Omag Mt a uscire vincitrice con il punteggio di 30-32. Una situazione di equilibrio che continua anche nel secondo set, stavolta sono le padrone di casa che provano per prime la fuga scappando fino al 17-12. San Giovanni ha la capacità di reagire con Sassolini e Bagnoli, poi però le padrone di casa pareggiano il conto dei set sul 25-23. Nel terzo parziale sono Parini e compagne a prendere il comando delle operazioni e a riuscire a scavare un piccolo solco andando avanti sul 7-11, fino a chiudere sul 17-25. La Omag Mt continua a spingere anche nel quarto parziale con Ravarini che mette a terra la palla dell’11-15. Cremona trova la forza di reagire, ma a chiudere definitivamente i conti ci pensa Parini. Pool Promozione, 10ª giornata: Esperia Cremona-Omag Mt San Giovanni 1-3, Nuvolì Altafratte Padova-Valsabbina Millenium Brescia 3-2, Narconon Melendugno-Cbl Costa Volpino 3-1, Akademia Sant’Anna Messina-Itas Trentino 3-1, Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Macerata 3-1. Classifica finale: San Giovanni 76, Macerata 68, Busto Arsizio, Messina 60, Trentino 49, Brescia 47, Padova 46, Melendugno 40, Cremona, Costa Volpino 35.