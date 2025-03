Volley serie B maschile. Querzoli, grande vittoria nel derby su San Mauro Pascoli

Il derby romagnolo sorride alla Querzoli. Dopo una maratona estenuante, protrattasi per 2 ore e 3’, Forlì piega la Sab Group Rubicone, seconda della classe, 3-2 (25-21, 19-25, 30-28, 13-25, 15-12) e vola a +14 sulla zona rossa, a cinque giornate dal termine. Al Ginnasio è la nona vittoria su undici partite. Grande prova corale di Mariella e sodali, non irreprensibili in battuta (18 errori), ma strepitosi in ricezione (82% di positive), performanti a muro (12) e in attacco (45% di squadra con 43 punti del ticket Bigarelli-Camerani, in grande spolvero).

La Querzoli parte forte (8-6), poi consolida il vantaggio (16-12 e 21-17), rintuzza i tentativi di avvicinamento della Sab e s’impone 25-21. Al cambio campo la reazione di San Mauro Pascoli non tarda: 7-8 e 13-16. Forlì riduce il disavanzo portandosi a due tiri di schioppo (19-21), ma cede alla distanza: 19-25. Combattutissimo il terzo parziale: i padroni di casa scattano forte (8-5) e allungano (16-12); poi però incassano il ritorno prepotente della vicecapolista, che risale a un’incollatura: 21-20. È guancia a guancia fino ai vantaggi, che premiano la caparbietà della Querzoli: 30-28.

Nel quarto atto Forlì tira il fiato e la Sab maramaldeggia fino al 13-25. Discorso rinviato al tie-break. I cesenati abbozzano la fuga, ma vengono ripresi e ribaltati (10-9). Forlì difende ferocemente l’esiguo vantaggio e trionfa: 15-12.

Tabellino: Mariella 5, N. Kunda ne, Rondoni, Bendi ne, Pirini 5, Bolognesi ne, Bigarelli 24, Casamenti ne, Camerani 19, Berti (L), D’Orlando 2, Peripolli 10, Soglia 8, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda. m. lo.