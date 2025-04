Volley b. Il Firenze si arrende. Grosseto troppo forte

Firenze Volley 0 Invicta Grosseto 3

FIRENZE: Coletti G. 13, Nuti 4, Baldanzi 8, Braito 13, Pontillo 1, Coletti A. 3, Gasser, Panzeri, Tung, Poltronieri, Ceccherini L. All. Giglio.

INVICTA GROSSETO: De Matteis 8, Cordano 3, Pellegrino 12, Alessandrini 13, Rossi 12, Ielasi 6, Spignese L. All. Rolando.

Arbitri: Taddei e De Martini.

Parziali: 20-25, 14-25, 22-25.

Troppa la differenza in classifica fra Grosseto e Firenze Volley per consentire ai padroni di casa di conquistare punti contro gli ospiti. Comunque, nel primo e terzo set, i fiorentini hanno saputo, almeno parzialmente, reggere il confronto con i grossetani, mentre la seconda frazione è stata vinta agevolmente dagli atleti diretti da Rolando. Una battuta d’arresto, dunque, prevedibile che non deve essere drammatizzata da una squadra che era certamente consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato, nell’arco della stagione, nel selettivo torneo di Serie B. Nel prossimo turno, trasferta a Parma contro l’ultima in classifica.

Ma. Fi.