A2 femminile. Bonelli: "Si è vista in campo la forza della Cbf Balducci»

"La vittoria contro una squadra di valore come Mondovì è stata importantissima perché ci ha fatto capire che anche noi siamo una squadra forte". La giovane Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci, commenta il successo al tie break dopo un avvio in salita con le avversarie sul 2-0. "È un successo che ci dà fiducia per il futuro. Sono soddisfatta dalla risposta della squadra venuta fuori da una situazione complicata con un bel gioco, ora dobbiamo colmare il vuoto dei primi due set e fare un ulteriore passo avanti perché quanto fatto nelle precedenti gare non rispecchia il nostro valore". Soddisfatta la centrale Alessia Mazzon, autrice di 13 punti. "Siamo state brave a recuperare – dice – e a tenere testa al loro gioco. Stiamo cercando la comunicazione durante la gara e a trovare i punti di riferimento di ciascuna in campo". Il coach Stefano Saja ha avuto le risposte attese. "È stata una prova di carattere con le ragazze che sono riuscite a uscire da una situazione complicata con carattere e mostrando una buona pallavolo". È molto importante la vittoria contro Mondovì. "Ci dà la consapevolezza di quanto siamo capaci di giocare bene e di quanto possiamo fare come squadra. Oggi e a Cremona le ragazze hanno potuto toccare con mano cosa la Cbf Balducci è capace di fare giocando da squadra".