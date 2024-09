A2 femminile. Bosetti: "Cbf Balducci in costante crescita»

"Come va la squadra lo svelerà solo il campionato, c’è da aspettare la fine del girone di andata". Lucia Bosetti team manager e direttore operativo della Cbf Balducci, parla della formazione in vista dell’inizio del campionato di A2 di volley femminile previsto per sabato 5 ottobre a Cremona contro Casalmaggiore. Intanto le ragazze si stanno preparando effettuando dei test che rappresentano delle tappe di avvicinamento, la prossima ci sarà domenica a San Giovanni in Marignano, una pari categoria, già affrontata in un allenamento congiunto a Macerata. "Nei primi tre set – ricorda le ragazze hanno giocato veramente bene contro le romagnole". È stato un percorso in cui le pallavoliste hanno mostrato dei continui progressi. "A muro – spiega l’ex giocatrice della nazionale e di tante formazioni di serie A – le ragazze hanno toccato tanti palloni e poi difeso bene, ciò è correlato alla battuta perché poi il muro arriva in modo più ordinato. C’è un buon margine di crescita in ricezione e nel cambio palla. Serve naturalmente tempo per affinare certi meccanismi". Serve tempo perché le nuove si integrino nel gruppo e perché siano risolti i problemi emersi lo scorso anno quando la mancanza dell’opposta ha creato dei problemi. "Sono state inserite pedine importanti per risolvere certe difficoltà".