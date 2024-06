A2 femminile. Cbf Balducci, . Bacaloni assistente di coach Lionetti

Sarà Nicola Bacaloni (foto) l’assistente allenatore della Cbf Balducci HR per la stagione nella A2 di volley femminile alle porte. Il tecnico maceratese, classe 1986, siederà in panchina a fianco dell’head coach Valerio Lionetti e del vice Luca Martinelli, continuando così l’avventura in A2 con il Club arancionero dopo essere stato il vice di Michele Carancini della seconda parte della stagione appena conclusa. Bacaloni è anche il direttore tecnico del settore giovanile arancionero, incarico che continuerà a ricoprire, e può vantare una lunga carriera non solo alla guida del vivaio della Cbf Balducci ma anche in altre realtà della regione, oltre all’esperienza da primo allenatore in B ad Ancona. "Sono molto contento – dice Bacaloni – di continuare la mia avventura in arancionero facendo parte dello staff della prima squadra, oltre che continuare a dirigere il vivaio. Sarà una stagione intensa, la squadra allestita è molto ben attrezzata e cercheremo di farla girare nella maniera migliore possibile. Abbiamo obiettivi ambiziosi e siamo consapevoli che per raggiungerli servirà tanto lavoro, impegno e costanza: non sarà semplice visto che ci aspetta una A2 ricca di squadre di ottimo valore ma proveremo ad arrivare più in alto possibile".