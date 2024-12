A2 femminile. Cbf Balducci-Messina, al via la prevendita

Aperta la prevendita biglietti per la gara tra la Cbf Balducci e Akademia Sant’Anna Messina, di domenica alle 17 nel palas maceratese per la 5ª giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile. È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito Vivaticket. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Domenica il botteghino sarà aperto dalle 17. Le siciliane hanno 33 punti e sono seconde, le maceratesi sono terze a quota 27 e sono chiamate a riscattarsi dopo il passo falso in casa della capolista San Giovanni in Marignano e a dimostrare contro una big di avere le qualità per un campionato da protagonista.