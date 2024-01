A2 femminile. Fiesoli: "Cbf Balducci, una vittoria di squadra»

"Complimenti a Stroppa e Vittorini che, partite dal primo set, hanno giocato molto bene: ciò significa che siamo una squadra fatta da 13 titolari". Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, individua uno degli aspetti positivi della vittoriosa gara disputata a Costa Volpino dove le maceratesi hanno conseguito la quattordicesima vittoria stagionale nel campionato di A2 di volley femminile. "Le avversarie – sottolinea coach Stefano Saja – hanno fatto la loro partita e non è affatto scontato portare a casa la vittoria perché noi siamo primi e loro ultimi. Ogni punto nasce da da quello che si fa in campo, in questa gara siamo stati bravi nella seconda parte ad approcciare la partita nel modo preparato, con pazienza ma tanta lucidità". L’opposta Federica Stroppa, giudica Mvp del match, ha firmato 21 punti. "Di certo – ha detto – è stata una partita molto intensa, ma sono contentissima di come la squadra sia riuscita a tenere botta e, soprattutto, a portare a casa nel finale i set giocando con lucidità".

E adesso la testa va alla gara di domani in Coppa Italia in programma alle 20.30 al Banca Macerata Forum: queste le partite dei quarti: Montecchio-Talmassons; Perugia-San Giovanni in Marignano; Cbf Balducci Macerata-Messina; Busto Arsizio-Cremona. Le vincenti si sfideranno nelle Final Four del 24 gennaio, chi avrà la meglio domani al Banca Macerata Forum se la vedrà in semifinale con la vincente tra Busto Arsizio e Cremona.