A2 femminile. Helvia Recina volley, assalto di Melendugno

È aperta la prevendita per la gara di domenica tra la Cbf Balducci, capolista del girone B dell’A2 di volley, e la Narconon Melendugno, match valevole per l’ottava giornata di ritorno. Si tratta di una partita importante con la formazione maceratese chiamata a riscattarsi dalla sconfitta in Coppa Italia contro Messina che ha portato all’esonero di coach Stefano Saja, ma soprattutto le maceratesi dovranno sfruttare il fattore campo per difendere il primo posto e per incrementare il bottino di punti che saranno determinanti nella pool promozione quando le prime cinque del girone si confronteranno in gare di andata e ritorno con le prime cinque dell’altro raggruppamento.