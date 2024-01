A2 femminile, i calendari: la lotta per non retrocedere parte il 28. Fcredil, Offanengo aprirà la poule

A una giornata dal termine della stagione regolare del campionato di A2 femminile di pallavolo i giochi sono ormai fatti e la Legavolley ha diramato i calendari di Poule Promozione e Retrocessione. La Fcredil Bologna sarà impegnata nella corsa salvezza. Domani le rossoblù affronteranno Soverato in trasferta in una sfida importante, dal momento che i punti della stagione regolare saranno quelli con cui le squadre inizieranno la Poule Retrocessione. Ad oggi, in vista della seconda fase che vedrà impegnate le ultime cinque del girone A con le ultime cinque del girone B, con le ultime cinque al termine della seconda fase retrocesse, Bologna sarebbe terza, quindi salva.

La Poule Retrocessione, che prevede match di andata e ritorno a incrocio tra le formazioni del girone A e B, inizierà domenica 28 con la Vtb impegnata sul campo di Offanengo. Prima casalinga, a Budrio alle 17, il 4 febbraio con Costa Volpino, ad oggi terzultima. Bologna affronterà poi Lecco, Melendugno e Olbia, dove si chiuderà la stagione il 7 aprile.

m. g.