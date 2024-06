A2 femminile. La Cbf Balducci conferma lo scoutman Malatini

Sarà ancora il portopotentino Marco Malatini lo scoutman della Cbf Balducci, formazione della A2 femminile. "Dopo sette stagioni – dice Malatini (foto) – mi sento di fare parte di questa famiglia. Ogni anno sono arrivate facce nuove ma lo spirito di gruppo che si respira è sempre stato lo stesso. Anche se nello staff ci sono stati diversi cambiamenti, ho ancora molta voglia di dare il contributo per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, sono molto contento di poter collaborare di nuovo con coach Valerio Lionetti dopo l’esperienza a Filottrano. Sono convinto che abbiamo le carte in regola per fare ancora meglio della passata stagione".

Per Malatini sarà l’ottava stagione consecutiva in arancionero, colori con cui ha già conquistato una promozione in A2, una Coppa Italia di A2 e una promozione in A1. Dunque, sarà di nuovo al lavoro a bordo campo durante le gare della Cbf Balducci HR, oltre al prezioso contributo durante la settimana in preparazione alle partite delle arancionere, insieme al resto dello staff guidato dal neo coach Lionetti.