A2 femminile La Cbf Balducci crolla a Lignano

CDA TALMASSONS

3

CBF BALDUCCI MACERATA

0

CDA TALMASSONS FVG: Hardeman 8, Populini 10, Grazia n.e., Monaco (L), Piomboni 9, Bole n.e., Eze 2, Kavalenka, Feruglio n.e., Gulich n.e., Negretti (L), Eckl 13, Costantini 16. All. Barbieri.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bresciani (L), Vittorini 2, Bolzonetti 7, Masciullo n.e., Morandini (L), Bonelli 3, Mazzon 7, Quarchioni n.e., Dzakovic 3, Broekstra 7, Fiesoli 14, Civitico n.e., Stroppa 6. All. Carancini.

Arbitri: Pernpruner, Sabia.

Parziali: 25-23; 25-19; 25-20

È un passo falso che pesa per la Cbf Balducci che si vede scavalcare al quarto posto proprio da Talmassons che si dimostra micidiale a muro, che le frutta 16 punti, mettendo in difficoltà l’attacco ospite che non lascia il segno e fa tanta fatica. E così le maceratesi scivolano in quinta posizione della pool promozione di A2 di volley femminile. Mancano tre gare alla fine della pool e la Cbf Balducci dovrà giocare due partite in trasferta. Non basta il buon primo set delle arancionere, chiuso (25-23) dalle padrone di casa con due muri finali. Dal secondo set in poi le friulane prendono in mano la gara, la Cbf Balducci non reagisce nonostante i 14 punti di Fiesoli (44% in attacco) e cede per la seconda volta in stagione al Talmassons senza vincere un parziale. Il primo set si gioca punto a punto: la Cbf Balducci attacca con percentuali migliori delle friulane (49% vs 39%, Fiesoli 5 punti) ma sbaglia tanto in battuta (6) e subisce 5 muri, tra cui i due decisivi nel finale di set che dal 23-23 consegnano il primo parziale alla Cda (Costantini 5 punti). Nel secondo set le padrone di casa salgono di livello in attacco (41%) e con un muro sempre efficace (5) costruiscono nel cuore del set il break decisivo contro le maceratesi, che calano invece in ogni fondamentale. Il sigillo sul match di Talmassons arriva nel terzo set: le arancionere partono molto male (6-0) e non rientrano più in gara.