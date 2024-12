La Lube conquista le Final Four. Biancorossi decisi battono Milano

Cucine Lube Civitanova 3Allianz Milano 2

CUCINE LUBE: Chinenyeze 10, Boninfante 4, Nikolov 6, Lagumdzija 14, Podrascanin 5, Bottolo 12, Balaso (L), Poriya 2, Gargiulo 5, Loeppky 11, Orduna 1, Dirlic 2. N.E. Davi Tenorio e Bisotto. All. Medei

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 5, Reggers 32, Schnitzer 11, Porro, Louati 11, Caneschi 8, Catania (L), Piano, Zonta, Barotto 1, Otsuka 1, Larizza. N.E. Staforini e Gardini. All. Piazza

Arbitri: Vagni (Pg) e Cerra (Bo)

Parziali: 25-17 (23’), 20-25 (26’), 25-16 (23’), 21-25 (26’), 15-11 (18’)

Note: spettatori 1962; Lube battute sbagliate 14, ace 9, muri 8, ricezione 48% (perfetta 25%), attacco 52%; Allianz bs 24, ace 8, muri 5, 47% (27%), 45%.

Si torna in Final Four! La Lube fa e disfa, prima tosta e convincente, poi brutta e moscia, ma dopo 2 ore in altalena batte Milano aggiudicandosi i quarti di Coppa Italia. Il 3-2 mette fine ad una sorta di maledizione perchè era dal 2021 che Civitanova non prendeva parte alla kermesse che assegna la Coppa Italia (nel 2022 e 2023 proprio l’Allianz l’aveva eliminata) e sarà dunque a Bologna nel weekend del 26 gennaio. La Lube affronterà Trento. I biancorossi hanno confermato l’imbattibilità interna e dopo 5 precedenti avversi hanno finalmente vinto un tie-break.

Primo set. Davanti al ct De Giorgi e a Zaytsev, coach Medei sceglie Nikolov e non Loeppky. Due muri di fila, di Reggers (7 punti col 73%) e poi di Caneschi, firmano il break ospite 11-13. Sulla battuta di Boninfante la ricezione meneghina va in tilt e la Lube ri-allunga 17-15. Due errori dell’Allianz favoriscono lo strappo decisivo 21-16. Il muro del brillante Chinenyeze dà il 24-17, quindi ace di un ottimo Lagumdzija (8 col 57%).

Secondo set. L’Allianz riparte meglio e il nastro l’aiuta sulla battuta di Caneschi, 6-10. Tra i padroni di casa inizia a sparare a salve Lagumdzija, dentro Dirlic e sul 10-15 è il turno di Loeppky. Con i cambi la squadra sale a 20-22 quando Bottolo però spreca attaccando largo. Louati trova il 20-24, l’ace di Caneschi fa 1-1.

Terzo set. Il 40enne Kazyiski non passa mai e il muro che si becca vale il 7-4. Milano ha solo Reggers e arranca, bene invece Loeppky tenuto dentro da Medei: 12-8. Boninfante è micidiale al servizio, altro ace stavolta su Kazyiski e 19-11. Louati batte lungo e propizia il 24-15, Gargiulo fa 2-1.

Quarto set. Piazza toglie un Kazyiski in grande difficoltà, Milano si porta sul 10-13 e quindi +5 sugli errori di Loeppky e Lagumdzija. La Lube dopo il 67% del terzo parziale evapora. Due ace di fila di Louati certificano il tie-break: 18-23. Il 25° è ace di Otsuka.

Quinto set. Torna Kazyiski, c’è Gargiulo. Spettacolo sul 6-5 quando Balaso salva sui tabelloni di fondo campo e Bottolo la butta a terra. Lo scatenato Reggers sbaglia e Loeppky sigla il 12-9. Bottolo fa 14-11, Medei inserisce Poriya e l’iraniano spara l’ace vittoria.

Andrea Scoppa