A2 femminile. La Cbf Balducci sconfitta nel test in Romagna

Si è chiusa con una sconfitta la pre-season della Cbf Balducci impegnata a San Giovanni in Marignano, diretta concorrente nel girone A della Serie A2 Tigotà. Le romagnole hanno vinto 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-23) un test servito a coach Valerio Lionetti per fare degli esperimenti in vista del campionato. "La lezione – spiega il coach delle maceratesi – è che dobbiamo imparare a cambiare rotta più velocemente possibile, quando le cose cominciano a essere fuori dall’ordinario. Abbiamo iniziato molto male in muro difesa, quindi abbiamo perso un po’ di sicurezza. Questo non vuol dire che la situazione non si possa poi sistemare, l’abbiamo un po’ fatto cercando di rimediare ad alcuni errori. Dobbiamo mettere in preventivo che non tutto può andare come preventivato". Ecco l’analisi della schiacciatrice Alessia Fiesoli (foto). "Ci aspettavamo – dice – un test diverso perché la scorsa settimana era stato a nostro favore, ci aspettavamo una reazione di San Giovanni e così è stato. Hanno messo in campo un bellissimo gioco, una grandissima intensità in difesa mettendoci tanto in difficoltà in ricezione grazie a battute di un ottimo livello e noi abbiamo sofferto". Ecco l’opinione della schiacciatrice. "Loro – sostiene – sono partite molto cariche e hanno difeso tanto. Forse noi in avvio eravamo leggermente più scariche e non abbiamo effettuato una partenza super come sabato scorso".