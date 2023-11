A2 femminile. La Cbf Balducci si laurea campione d’inverno e in Coppa Italia sfiderà Messina nei quarti

La Cbf Balducci, campione d’inverno e testa di serie, sfiderà il 10 gennaio la squadra Città di Messina nei quarti di finale di Coppa Italia. La Lega Pallavolo Serie A femminile ha ufficializzato date e tabellone della Coppa Italia Frecciarossa Serie A2 dopo la fine del girone di andata dei due gironi. In caso di passaggio alla semifinale si giocherà il 24 gennaio al Banca Macerata Forum con la vincente tra Futura Giovani Busto Arsizio (seconda del Girone A) e CremonaUfficio Esperia (terza del Girone B).

Dall’altra parte del tabellone, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia (prima del Girone A) affronterà l’Omag-MT San Giovanni in Marignano (quarta del Girone B). La vincente si confronterà con la formazione che uscirà dalla sfida tra l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio (seconda del Girone B) e la Cda Talmassons (terza del Girone A). Si giocherà il 18 febbraio la finale nella stessa sede della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa A1.

Nel turno infrasettimanale la Cbf Balducci ha battuto Olbia. "Si è vista una squadra ordinata, concentrata, serena in campo e capace di creare difficoltà alle sarde attraverso il gioco". Asia Bonelli, palleggiatrice della formazione maceratese, commenta il successo. "Era una partita importante – aggiunge – in quanto ci conferma al primo posto al termine dell’andata". A fine gara Bonelli è stata premiata come migliore giocatrice del match, la giovane sta facendo registrare dei continui progressi. "No dimentichiamo mai – spiega – che siamo una squadra nuova e una palleggiatrice deve trovare i ritmi con le attaccanti, quelle sinergie indispensabili tra noi, ci stiamo lavorando ma già sento che c’è intesa e sono tranquilla quando alzo perché so che le compagne mi ripagano grazie alle loro qualità". La schiacciatrice Alessia Bolzonetti ha realizzato 13 punti ed è stata un’altra delle protagoniste della serata. "C’è soddisfazione – dice – per il risultato e per essere riuscite a mettere in pratica quanto preparato per allungare la striscia positiva". La giocatrice si è fatta apprezzare in battuta firmando 5 ace. "È un fondamentale che mi piace e in cui mi alleno molto, naturalmente mi ha dato soddisfazione firmare quei punti".