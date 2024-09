Volley A2 femminile. Cbf Balducci, a Pesaro il primo dei quattro test pre campionato

È con la Megabox Vallefoglia il primo allenamento congiunto della Cbf Balducci che terrà alle 16.30 del 6 settembre a Pesaro. La società ha definito il calendario dei test pre-season che accompagneranno le giocatrici verso l’esordio nell’A2 di volley femminile. Saranno quattro gli allenamenti congiunti che le ragazze disputeranno il mese prossimo.

In programma per la formazione guidata da coach Valerio Lionetti due test in casa e altri due in trasferta. Dopo quello contro la Megabox Vallefoglia, formazione di A1, le maceratesi saranno di nuovo in campo sabato 14 alle 16 al Banca Macerata Forum assieme alla Clementina Castelbellino-Moie di serie B1: sarà la prima occasione per vedere all’opera le arancionere. Sabato 21 sempre alle 16, altro appuntamento al Banca Macerata Forum e sarà una sorta di antipasto di campionato: l’allenamento congiunto si terrà contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione tra le più quotate ed inserita nello stesso girone della Cbf Balducci. La visita delle romagnole sarà ricambiata nell’ultimo test, in programma domenica 29 alle 16 al PalaMarignano.

Un programma intenso di allenamenti congiunti con squadre di A1, A2 e B1 che permetterà allo staff tecnico arancionero di testare i meccanismi di gioco e di trarre importanti indicazioni in vista della partenza del campionato. Tutti gli allenamenti congiunti casalinghi al Banca Macerata Forum sono ad ingresso libero.