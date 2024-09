Pallavolo Serie A2. Entusiasmo Emma Villas: ‘ricetta’ di Federico Bonami: "Abbiniamo qualità e quantità ed entriamo presto in forma»

"Ho avuto ottime impressioni". Parola di Federico Bonami, giunto con quella di quest’anno alla sua terza stagione consecutiva con la maglia biancoblù. Quasi una rarità, quella di vedere un giocatore che per tre campionati in fila indossa la divisa Emma Villas. Bonami, libero e capitano nella scorsa stagione, è pronto per un altro anno da protagonista: "Questo è il mio terzo anno in squadra, l’esperienza è sempre un ingrediente fondamentale per un team ma non basta. È importante tanto quanto lo sono l’entusiasmo e la voglia di lavorare dei ragazzi più giovani. Se uniamo questi due elementi la fusione può essere molto potente. Stiamo riprendendo pian piano il nostro ritmo, dovremo da subito abbinare qualità e quantità, battendo il ferro per entrare in forma il più rapidamente possibile". Bonami ha parlato della bontà del lavoro svolto a Cascia: "Abbiamo iniziato bene la nostra preparazione, in un posto molto bello e in una struttura che ci ha permesso di fare vari tipi di lavoro – ha aggiunto Bonami –. È stata un’opportunità anche per conoscersi al di fuori del campo da pallavolo, e questo ci consentirà di conoscerci meglio anche sul campo. Ho avuto ottime impressioni sia dai ragazzi più giovani che dai giocatori più esperti che arrivano dalla Superlega. Ci sono gli ingredienti per realizzare qualcosa di buono". Tra gli ingredienti diversi giocatori che provengono dal piano superiore come Nelli, Randazzo, Rossi: "Avere giocatori di questo calibro con esperienze internazionali ci permette di fare un salto di qualità, in questo campionato per fare bene, per ambire a vincerlo, c’è bisogno di elementi che nelle partite più difficili possano avere quell’un per cento in più per fare la differenza. Sono contento di ritrovare vecchi avversari di Superlega, ho dei buoni ricordi, sono assolutamente fiducioso". Facile individuare la base di ripartenza per la prossima stagione: "Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito, l’anno scorso abbiamo zoppicato all’inizio ma poi ci siamo ripresi arrivando fino alla finale. Ed è da quella finale persa, da quella delusione, che vogliamo ripartire: da quel modo di lavorare che abbiamo avuto dopo il difficile periodo iniziale. Ora serve pazienza, allenarci giorno dopo giorno e poi essere pronti per la prima di campionato".