Ambra Cavallini Pontedera retrocede in B2 dopo sconfitta contro San Giorgio

Verdetto matematico inappellabile conferma la retrocessione in B2 dell’Ambra Cavallini Pontedera che con la sconfitta di ieri – dopo aver lottato a viso aperto - non ha più i margini numerici per quella che in ogni caso sarebbe stata una missione praticamente impossibile. Al PalaZoli il team di Bigicchi cede per 3-0 al cospetto del San Giorgio (Pc) rimanendo inchiodato alla penultima posizione con 14 punti quando restano 3 gare da giocare. Scenario che rende infattibile il raggiungimento delle dirette avversarie in corsa per la salvezza nel girone B.

La gara è l’occasione per dare spazio alle giocatrici della panchina come la centrale Norci, il libero Matteoli (che si alterna a Casarosa) e alla regista Testi autrici di buone prove personali. Nel primo set le locali soffrono in ricezione e in difesa (1-4) e si vedono sfuggire la formazione avversaria (1-7, 5-14, 10-21. Nota positiva il servizio, ma il set si chiude 14-25.

Stesso copione nella frazione successiva la musica non cambia: 1-4, 2-8 con le le pontederesi continuano a faticare in difesa e nella ricostruzione del gioco. Le biancoblu non mollano (6-12) e a sprazzi mostrano un buon gioco tra servizio efficace, ottime schiacciate vincenti o attacchi sulle mani del muro rivale, soluzioni intelligenti dal centro e dalla seconda linea, ma il divario rimane importante (15-22). Poi guizzo di orgoglio di Donati e compagne che accorciano il il gap mettendo sotto pressione le ospiti. Il loro raddoppio arriva solo sul sudato punteggio di 21-25.

Lottato il terzo set, in perfetta parità fino al sorpasso delle avversarie (7-10), ma l’Ambra Cavallini ci crede e centra di nuovo la parità (16-16) giocando punto a punto (21-22, 23-23). San Giorgio conquista il primo match point che realizza subito nell’azione successiva decretando la retrocessione delle toscane.

Stefania Ramerini