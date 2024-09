Powervolley al lavoro. Piazza: "Sono fiducioso"

L’Allianz Powervolley Milano ha ripreso la preparazione atletica sotto la guida di coach Roberto Piazza. Sono recentemente arrivati al ritiro anche il neocampione olimpico Yacine Louati e Tatsunori Otsuka. Piazza ha spiegato che, sebbene la squadra non sia ancora al completo, le quattro settimane di preparazione serviranno per valutare i progressi e apportare le necessarie correzioni in vista della nuova stagione.

Il campionato inizierà nel weekend del 28 e 29 settembre, i milanesi affronteranno la Gioiella Prisma Taranto in trasferta. Prima di allora, la squadra affronterà alcuni allenamenti con altri club di Superlega, a partire dalla Gas Sales Piacenza. G.L.