A2 femminile. Rivoluzione Cbf Balducci. Via Saja, promosso Carancini

Stefano Saja non è più l’allenatore della Cbf Balducci, in testa nel girone B dell’A2 di volley femminile ed eliminata dal Messina nei quarti di Coppa Italia. La società, che ringrazia il tecnico lombardo per il lavoro svolto e per la professionalità, ha affidato la conduzione tecnica a Michele Carancini, negli ultimi sette anni in panchina come vice coach arancionero.

"Noi puntavamo a fare bene in Coppa Italia – spiega Massimiliano Balducci, ad dell’azienda di cui il club porta il nome – e pensavamo di potere arrivare tra le prime quattro. È stato fallito un obiettivo a cui tenevamo molto" Purtroppo Saja non ha potuto contare da tempo sull’opposta finlandese Piia Korhonen. "È una giocatrice – spiega Balducci – che vive un momento di difficoltà, ci auguriamo che possa recuperare e aiutarci nel percorso nel campionato". C’è anche la possibilità di ricorrere al mercato per rendere ancora più competitiva la squadra. "Non stiamo sul mercato, ma se dovessero esserci delle opportunità le esamineremo. Sfumato un obiettivo dobbiamo andare avanti in campionato". Non è però arrivato un segnale incoraggiante dai quarti di Coppa Italia dell’A2 di volley femminile: le quattro sfide sono state vinte dalle formazioni del girone A su quelle del girone B dove in testa c’è la Cbf Balducci.

La squadra maceratese è stata affidata a Carancini che rimarrà sulla panchina dell’A2 fino a fine stagione. "Abbiamo totale fiducia in lui, è con noi da sette anni, conosce l’ambiente, ha fatto gli anni di gavetta come secondo ed è giusto riconoscergli i meriti. Credo in Carancini e nelle sue qualità". La società si appoggia anche su Lucia Bosetti, direttore operativo della Cbf Balducci. "È un punto di riferimento e lei sarà d’aiuto alle ragazze anche sul piano psicologico che possono essere scosse da questa situazione". Balducci ha anche parlato con le giocatrici. "Le ho sentite molto concentrate e già proiettate alla gara di domenica contro Melendugno".