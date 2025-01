A2 maschile. Atlantide si rialza e batte Fano. È a due punti dalla capolista Ravenna

La reazione dopo l’ultima sconfitta c’è stata e l’Atlantide, che ora si è a due punti dalla capolista Ravenna, ha ribadito di voler lottare sino in fondo per il primato: "Fano era partita bene - è l’analisi di capitan Tiberti - ma noi, a partire dal secondo set, ci siamo sciolti ed abbiamo giocato più aggressivi e spensierati". Un atteggiamento che ha permesso ai Tucani di mettere in mostra il loro volto migliore: ora il team di coach Zambonardi dovrà confermarsi contro Palmi. Luca Marinoni