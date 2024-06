A2 maschile. Il giovane Ichino alla Volley Banca Macerata

Il torinese Tommaso Ichino (foto), classe 2004, completa il reparto di schiacciatori della Volley Banca Macerata per il campionato di A2 di volley. Il giocatore ha vestito la maglia della Gamma Chimica Brugherio negli ultimi due campionati in A3. Con i diavoli rosa è stato anche avversario dei biancorossi. "Stavo valutando altre proposte – dice – ma quando è arirvata quella maceratese ho accettato subito. Mi ha convinto il progetto sportivo e il piano per la mia crescita come atleta". Ichino è atteso dalla prima stagione in A2. "Mi aspetto tante sorprese visto il salto di categoria. Ero abituato alla A3 e l’A2 offrirà nuove sfide; è un’importante occasione per raggiungere un livello superiore. Avrò dei compagni esperti dai quali imparare e altri giovani come me che hanno voglia di emergere". I margini di crescita li conferma anche coach Maurizio Castellano. "Ichino può migliorare tanto, arriva dalla scuola Diavoli Rosa di Brugherio e ha doti fisiche importanti. Da lui mi aspetto un salto di qualità, potrà darci molto in termini di freschezza e dovrà essere bravo a conquistarsi uno spazio. L’ho visto motivato e sono certo che farà bene".